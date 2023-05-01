На месте подрыва ЛЭП в России дальше находят взрывчатки, – СМИ

В Гатчинском районе Ленинградской области ночью на 1 мая неизвестные взорвали опору линии электропередачи. После этого там дальше продолжают находить взрывчатку.

Соответствующую информацию рассказали росСМИ, однако официально российские власти это, конечно, не подтверждали. По официальным данным, инцидент якобы не унес жизни граждан России.

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Что известно о взрывчатке в Ленинградской области

На месте подрыва линии электропередач в Гатчинском районе Ленинградской области после проверки было обнаружено еще три взрывных устройства,

– говорится в сообщении.

Также пропагандисты написали, что якобы на месте продолжали работать службы ФСБ и МВД России.



В России взорвали ЛЭП / Фото росСМИ



ЛЭП в России "прилегла" после взрывчатки / Фото росСМИ

Что известно о взрывах в Ленинградской области России