На место примчался Пригожин: ВСУ ударили по расположению ЧВК "Вагнера" в Первомайске

Силы обороны атаковали расположение российского ЧВК "Вагнера" во временно оккупированном Первомайске в Луганской области.

Захватчики заняли здание местной больницы. Поэтому кремлевские пропагандисты уже кричат об ударе по якобы "гражданскому объекту". Однако там располагались именно оккупанты.

Внимание Сотни ликвидированных в Макеевке в новогоднюю ночь: в России уже нашли причину

На это также указывает и то, что на место примчался владелец наемников-вагнеровцев Евгений Пригожин, видео с ним уже обнародовали в соцсетях. Так что, вероятно, среди оккупантов есть потери.

Результаты удара по зданию с оккупантами, нанесенного, вероятно, РСЗО HIMARS, пока не известны. Оккупационные власти пока ничего не комментировали, кроме жалоб и обвинений.

В Генштабе ВСУ тоже не разглашают деталей.

Где расположен Первомайск

Первомайск находится в нескольких десятках километров от Бахмута Донецкой области. Его уже более полугода безуспешно штурмуют российские захватчики, основные силы которых состоят из завербованных ЧВК "Вагнера" заключенных.

Пригожин не успевает хоронить наемников

Пополнять ряды наемников Пригожину становится все труднее. Мужчины неохотно соглашаются идти на смерть. Потому что потери скрывать в России уже не выходит.

Так, десятки свежих могил появились на Кубани. Они датируются концом октября – началом декабря. А самое важное, что они отличаются от других могил на том же кладбище – венки на могилах имеют желтые пятиконечные звезды по центру.

Они бы этого не делали, но наемники начинают возмущаться, многие просто сбегают с позиций. В Ростове-на-Дону уже разыскивают вооруженных "вагнеровцев". Они скрылись с поля боя, чтобы не погибнуть на фронте. Теперь есть все шансы быть ликвидированными своими же за дезертирство.

На оккупированных территориях участился "хлопок"

Так, 1 января, за несколько минут до Нового года, во временно оккупированной Макеевке мощный "хлопок" посетил одно из училищ города. Там находились сотни оккупантов, в основном мобилизованные. Местные сообщали о значительных потерях среди захватчиков. Впрочем, в ВСУ пока не комментировали ситуацию.

Сегодня ночью оккупанты могли потерять до 100 единиц личного состава в Донецкой области. По предварительным данным, прилетело в два места базирования оккупантов под Шахтерском.

Следует отметить, что тех, кто не хочет воевать в Украине, россияне могут убивать сами. Так, пять российских офицеров исчезли после того, как отказались участвовать в войне.