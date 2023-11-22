На мосту между Канадой и США у Ниагарского водопада взорвался автомобиль: есть погибшие и раненые

Днем 22 ноября на контрольно-пропускном пункте США и Канады взорвался автомобиль. Инцидент произошел на мосту через Ниагарский водопад – Rainbow Bridge.

На месте инцидента уже трудятся представители ФБР. По предварительным данным, взрыв уже квалифицировали как "попытку теракта".

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На границе США и Канады раздался взрыв

На границе США и Канады 22 ноября взорвался автомобиль. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на мосту возле Ниагарского водопада – Rainbow Bridge.

Известно, что в результате взрыва погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Известно также, что ранения получил пограничник. Информация о других пострадавших уточняется.

На мосту у Ниагарского водопада взорвался автомобиль: смотрите видео

В настоящее время на месте инцидента работает группа ФБР. Издание Fox News, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, утверждает, что это была "попытка теракта". Вероятно, нападение должно было быть более масштабным и злоумышленники планировали убить много людей. Впрочем, официальные представители власти воздерживаются от подобных комментариев.

К слову, администрация города Ниагара-Фоллс в канадской провинции Онтарио утверждает, что автомобиль пытался выехать из Канады в США. Когда транспортное средство стояло на пропускном пункте, раздался взрыв.

Смотрите на карте, где произошел, вероятно, теракт

После взрыва стражи порядка приказали всем водителям, пересекшим границу с США, вернуться в Канаду. В настоящее время следователи будут проверять все транспортные средства на наличие взрывных устройств.

В настоящее время все четыре наземных пункта пропуска между двумя странами закрыты.

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Взрыв на границе между США и Канадой раздался в канун большого государственного праздника – Дня благодарения. Его традиционно отмечают в последний четверг ноября. В этом году День благодарения в США будут праздновать 23 ноября.