Об этом сообщили 28 октября в ДТЭК Киевские электросети. Для недопущения полного обесточивания Киева и центральных регионов "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения.

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"Как сообщает глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок", — написали в ведомстве.

Предыдущие графики неактуальны

Как отметили в ДТЭК, в настоящее время графики аварийных отключений, которые публиковали накануне, не актуальны. Кроме этого, в ближайшие дни энергетики будут вынуждены применить более жесткие и длительные отключения.

Компания работает над подготовкой новых более удобных графиков, которые учтут текущее состояние энергосистемы. Их обнародуют в начале следующей недели. Мы сообщим об этом дополнительно, – отметили в ДТЭК.

Добавили, что энергетики совместно с НЭК "Укрэнерго", экстренными службами и органами власти делают все, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

Когда могут устранить дефицит

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что дефицит электроэнергии в настоящее время составляет – от 20 до 50%. Следовательно, энергообеспечение столицы работает в экстренном режиме.

"Если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2 – 3 недель устранить дефицит, вызванный атаками российских варваров на объекты критической инфраструктуры", – написал мэр.

Он заверил, что Киев делает все, чтобы экономить электроэнергию. Поэтому на ряде маршрутов общественного транспорта троллейбусы заменили на автобусы. Однако метрополитен не будет останавливаться.

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Кличко призвал жителей и бизнес экономить электроэнергию. Если этого не будет, то дефицит может привести к еще более масштабному отключению.

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