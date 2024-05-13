На Николаевщине прогремел взрыв: враг ударил ракетой из авиации
13 мая 2024, 15:15Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказались населенные пункты на Николаевщине.
Днем 13 мая на Николаевщине слышали взрывы. Враг направлял туда ракеты.
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В регионе прогремели взрывы
Мониторинговые каналы писали о движении ракеты через Кинбурнскую косу. Воздушные силы информировали о ракете из Николаевской области курсом на Винницкую область.
Также Воздушные силы предупреждали о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном направлении.
Пока никаких деталей относительно взрыва неизвестно.
28 апреля враг ударил по Николаеву
- В ночь на 28 апреля захватчики выпускали дроны по Николаевской области, местные слышали взрывы. Городской голова областного центра и глава ОВА рассказали утром о последствиях очередного акта вражеского террора.
- Мэр Александр Сенкевич заявил, что под утро российские оккупанты атаковали Николаев дронами. Вспыхнул пожар на рекреационном объекте. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям констатировали, что огонь охватил 20 квадратных метров, к тушению привлекли 14 пожарных, а также 3 единицы техники.
- Чиновник отметил, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время известно, что огонь удалось ликвидировать сотрудникам ГСЧС.