В Николаевской области слышали взрыв

Днем, 8 июля, враг не оставляет обстрелы гражданского населения. Теперь под ударом оказалась Николаевская область.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Местные слышали громкие звуки там.

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В Николаевской области – взрыв

Ориентировочно в 14.20 в Николаевской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Через несколько минут стало известно о ракете в сторону области в северо-западном направлении.

К сожалению, менее чем через 10 минут в 14:28 стало известно о взрывах.

В Николаевской области был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении журналистов.

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Ранее, 17 июня, российская армия выпустила по Николаевской и Одесской баллистическую и авиационную ракеты. В воздушном командовании отметили, что обе эти атаки происходили с территории временно оккупированного Крыма.