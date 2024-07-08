Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Місцеві чули гучні звуки там.

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У Миколаївській області – вибух

Орієнтовно о 14:20 у Миколаївській області оголосили тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Через кілька хвилин стало відомо про ракету у бік області у північно-західному напрямку.

На жаль, менше ніж через 10 хвилин, о 14:28 стало відомо про вибухи.

У Миколаївській області було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні журналістів.

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Раніше, 17 червня, російська армія випустила по Миколаївщині та Одещині балістичну та авіаційну ракети. У повітряному командуванні зауважили, що обидві ці атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.