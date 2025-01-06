Нардеп заявил, что бронь не помешает мобилизовать работников: в ТЦК отреагировали

На Николаевщине ТЦК, несмотря на бронирование, аннулировал отсрочку работнику критически важного предприятия. Юрист объяснил, как так могло произойти.

Историю о забронированном работнике критически важного предприятия, которого мобилизовали, рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко, передает 24 Канал.

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Действительно ли бронирование не препятствие к мобилизации работников

Нардеп рассказал, что написал письмо в Николаевский ТЦК и СП, где произошел данный инцидент. В военкомате ответили, что действовали в рамках действующего законодательства.

Теперь можно, аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание что он был забронирован... Проблематика всей этой истории что теперь такого человека демобилизовать невозможно,

– выразил возмущение Федиенко.

По его словам, даже зарплата в 100 тысяч гривен не сможет обезопасить работника от мобилизации.

Между тем майор юстиции, помощник начальника центра по правовой работе, начальник юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко опровергла мобилизацию забронированных работников критически важных предприятий. По ее словам, такие ситуации могут случаться из-за технических проблем документооборота.

Относительно инцидента высказался и юрист по вопросам прохождения военной службы Александр Золотухин. Он объяснил, как могли аннулировать отсрочку у забронированного работника. В ТЦК не было информации, что работник был забронирован.

Это могло произойти по двум причинам. По старым правилам, когда еще не было бронирования работников через Дію, работодатель был обязан сообщать ТЦК о забронированном работнике, который стоит там на воинском учете. Возможно, работодатель этого не сделал.

Также, возможно, что работник не имел с собой документов, подтверждающих это бронирование. Перед тем, как идти в ТЦК по повестке или для уточнения данных, или для прохождения ВВК, нужно убедиться, что у вас указаны сведения о бронировании.