На Николаевщине взрыв: враг атаковал баллистикой

Днем 30 мая в Николаевской области слышали взрыв. В это время в регионе была объявлена тревога.

Отмечалось, что существовала опасность ударов баллистикой из оккупированного Крыма. Редакция призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие.

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Взрыв в Николаевской области

Около 14:13 в Николаевской области прогремел взрыв. Всего за несколько минут до этого на Юге объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики из Крыма.

Впоследствии появилась информация о пуске "Искандера" в направлении Одесской области.

Предположительно выход БР "Искандер-М" (9М723) в Южном направлении,

– писали мониторы.

Отмечается, что ракета прекратила свое существование в пределах именно Николаевской области. То есть, вероятно, громкий звук, который слышали в регионе, был следствием работы противовоздушной обороны.

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Незадолго до этого взрывы прозвучали и в Харькове. Украинские военные предупредили о ракетной опасности и угрозе применения баллистики. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харьковского и Чугуевского районов быть осторожными.

Первый взрыв прогремел в 13:40. Уже через 15 минут раздался второй.