На Николаевщине взрывы: враг запустил ракеты из Черного моря

Российские войска ударили по Николаевской области днем 9 мая. В Воздушных силах сообщали, что на регион летят ракеты из Черного моря.

По информации от мониторинговых каналов, ракет было две. Сообщают, что это могли быть ракеты X-59.

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Взрывы на Николаевщине

В 14:47 в Воздушных силах сообщили о движении ракет из Черного моря на Николаевщину. Уже в 14:55 мониторинговые каналы сообщили, что ракеты прекратили существование в пределах Николаевской области.

Напомним, что тревогу объявили в 14:23. Сообщали об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

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