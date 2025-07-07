В Николаевской области загорелся склад боеприпасов: происходит частичная детонация

Утром 7 июля в Николаевской области загорелся склад со снарядами. Предварительно это не связано с вражескими обстрелами.

Возгорание на месте хранения боеприпасов в одной из общин Николаевской области произошло около 10:00, передает 24 Канал со ссылкой Силы обороны Юга.

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Почему взорвался склад с боеприпасами

Причина пожара уточняется, но по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Происходит единичная детонация.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС. Пожарные прилагают максимум усилий для ликвидации пожара, очаг возгорания локализован.

Склад расположен вне населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте,

– говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Там уточнили, что военным командованием создана комиссия для проведения детального расследования данного события, определение вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару.

Напомним, что утром россияне атаковали здания ТЦК в Запорожье и Харькове.