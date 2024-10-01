Заседание "Рамштайн" в октябре: лидеры могут принять важное решение для Украины

В октябре состоится новая встреча в формате "Рамштайн", которая будет посвящена воплощению плана победы Украины. В частности, наши союзники могут рассмотреть вопрос, который для Украины является насущным.

В частности, Владимир Зеленский назвал будущий "Рамштайн" – "особым", что может свидетельствовать о важных решениях, которые на нем будут принимать. Подробнее о том, эффективен ли до сих пор этот формат и каких решений стоит ожидать, 24 Каналу рассказал Алексей Буряченко – политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

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Важный вопрос для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено воплощению плана победы. Состоится оно уже 12 октября.

По мнению Алексея Буряченко, на октябрьском "Рамштайн" также будут рассматривать вопрос политического разрешения на удары вглубь России западным оружием. В то же время не стоит ждать политических заявлений о соответствующем разрешении по итогам заседания.

Это военно-прикладная площадка, поэтому, скорее всего, там будут обсуждать уже коллективное решение о возможности реализации такого разрешения. В частности, каким оружием это делать. Поверьте, сейчас нарабатывается дорожная карта к такому разрешению,

– уточнил политолог.

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К этому непростому процессу, вероятно, приобщаются и другие страны-партнеры Украины. Однако прежде всего решения об ударах вглубь России стоит ждать от США и Великобритании.

До сих пор ли эффективен "Рамштайн"

Интересно отметить, что октябрьская встреча состоится на уровне лидеров, а возглавит ее президент США – Джо Байден.

"Рамштайн" как раньше выполнял свою роль, так и сейчас выполняет свою роль. Должны понимать, что "Рамштайн" – это не площадка ярких политических решений, а площадка для координации военного компонента помощи для Украины от партнеров,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

В "Рамштайн" входят более 50 государств, каждое из которых представляет министр обороны и руководитель генерального штаба. Поэтому одновременно на встречах учитывают и политические позиции наших партнеров и практические наработки в вопросах логистики, номенклатуры оружия и его количества соответственно.

"На встречах, которые происходят до "Рамштайн", Украина показывает, что ей нужно на этом этапе войны. Далее прорабатываются рабочие решения и уже на заседании "Рамштайн" в основном остается просто утвердить те или иные решения коллективно", – объяснил Буряченко.

"Подытоживая, "Рамштайн" – это важная для нас площадка, которую координирует министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Думаю, именно там будут решать чрезвычайно важные стратегические вопросы", – резюмировал политолог.