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24 Канал Новости Украины В Киеве подросток перелез через перила и едва не упал с моста: как он объяснил действия
24 июля, 21:09
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В Киеве подросток перелез через перила и едва не упал с моста: как он объяснил действия

Дмитрий Усик
Основні тези
  • В Киеве подростка спасли с моста, когда он перелез за перила и не мог вернуться обратно.
  • Велопатруль и охранники помогли ему вернуться на безопасную сторону, после чего с ним провели профилактическую беседу.

В четверг, 24 июля, на мосту в Киеве спасли подростка. Он перелез по ту сторону перил и не смог выбраться обратно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КО "Муниципальная Охрана".

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Что произошло на мосту в Киеве?

Так, инцидент произошел на пешеходном мосту, соединяющем Оболонскую набережную с островом Оболонским. Во время обхода охранники обнаружили парня, который перелез за перила и не мог самостоятельно вернуться.

К спасательной операции присоединился велопатруль из парка "Наталка". Вместе охранники разработали план действий: с помощью ремня подросток подтянулся к перилам, после чего его перехватили и помогли перелезть обратно на безопасную сторону,
– рассказали в "Муниципальной охране",

С подростком провели профилактическую беседу. Юноша признался, что переоценил свои силы и не осознавал возможных последствий. Родителям нарушителя сообщили об инциденте.

Как происходило спасение юноши на мосту: смотрите видео

 


 