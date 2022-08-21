На Одесчине обнаружили и обезвредили дрейфующую мину: видео подрыва

Украинские военные продолжают обнаруживать в Черном море российские дрейфующие мины. Одна из таких недавно была взорвана.

Мину ликвидировало спецподразделение ВМС

В пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сообщили, что очередная морская мина, которая дрейфовала, была обнаружена силами обороны Украины в Одесской области.

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Сообщается, что российская мина была оперативно ликвидирована специальным подразделением ВМС ВСУ.

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российские мины в Черном море

Оккупанты намеренно заминировали Черное море, чтобы препятствовать украинскому экспорту. В ГСЧС заявляли, что на разминирование морской акватории уходит десятилетие.

Министр внутренних дел Денис Монастырский информировал, что более 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании. В МВД отмечали, что для полного разминирования территорий Украине нужно не менее 5 – 7 лет.

Из-за российских мин в море погибает немало людей. В частности, 11 июня в селе Грибовка в Одесской области мужчина, несмотря на запрет, пошел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но наткнулся на российскую мину и погиб.

15 июля сообщалось, что в Одесской области в море подорвался мужчина. Игнорируя предупреждение и запрет, местный житель решил поплавать в море и подорвался на мине, в результате чего ему оторвало голову.

Добавим, что в Украине запрещено купаться в море. Кроме российских мин, побережье заминировали украинские военные на случай вторжения вражеского десанта с моря.

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