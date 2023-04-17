Мать-кукушка бросила возле подъезда: на Одесчине в сумке обнаружили новорожденного

Вечером Пасхи, 16 апреля, в селе Фонтанка Одесской области обнаружили новорожденного мальчика. Его покинули у подъезда одного из многоквартирных домов.

Как сообщила начальница Службы по делам детей Одесской ОВА Наталья Утюпина, младенца оставили в сумке. У мальчика рост 52 сантиметра и вес около 3 500 граммов. Он был замотан в полотенца.

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Жизнь ребенка вне опасности

Как только новорожденного мальчика обнаружили, правоохранители и медицинские работники составили акт о нахождении ребенка. После этого малыша отправили на осмотр в областной перинатальный центр в Одессе.

Как сообщила начальница отдела по вопросам охраны материнства и детства Департамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунева, на это ушло около трех часов. Так, нашли ребенка около 21:00, а в больницу он попал в 00:30.

Визуально с ребенком все хорошо, сегодня его проверяют основательно на возможные болезни,

– рассказала Наталья Утюпина.

К счастью, в реанимационных мероприятиях младенец не нуждался, однако ребенка будут продолжать обследовать. Мальчика перевели в городскую детскую больницу №2, где есть современное отделение интенсивной терапии новорожденных, оснащенное новейшим оборудованием.

"Этот мальчик очень симпатичный, он хорошо ест. Сегодня он проходит обследование, взяты необходимые лабораторные анализы для того, чтобы в дальнейшем мы могли определить тактику лечения", – сказала Анна Лунева.

Когда медики проведут все необходимые обследования, судьбу ребенка решат согласно действующему законодательству. Им будет заниматься городская служба детей. Со временем малыша смогут передать в семью, где его будут любить и заботиться о нем.

Мать мальчика разыскивают

Также правоохранители разыскивают мать ребенка, личность которой еще предстоит установить. Как сообщили в Одесском городском совете, ребенок был рожден вне стационарного медицинского учреждения.

Анна Лунева отметила, что матери, решившей отказаться от сына, стоило оставить ребенка в "окне жизни", в специально обустроенном окошечке, где можно анонимно оставить своего нежеланного новорожденного в специальном боксе. Такие есть в каждом роддоме.

Так она могла бы быть уверенной, что ребенок не то, что не заболеет, но и выживет.

"Я не могу даже сказать, что это была за женщина, потому что совсем недалеко находятся детская городская больница и областной перинатальный центр, где есть "окна жизни", в которых любой может оставить ребенка... Это очень хорошо, что ребенка нашли. Если бы этот новорожденный мальчик остался на улице на ночь, то, конечно, он мог бы не выжить", – подчеркнула Анна Лунева.