Человеческие жизни несет морем: на Одесщину принесло каркас многоэтажного дома

В Одесской области течение приносит к берегу целые дома и их части. Жители и пограничники публикуют видео, на которых видно, как по морю уносит остатки человеческих домов и даже каркас, по-видимому, трехэтажного дома.

Глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал в эфире телемарафона, что к Черноморскому побережью прибивает мусор и разные вещи. Все это из затопленной Херсонской области в море несет течение, пишет 24 Канал.

Смотрите также Минная опасность в Одесской области растет, – Братчук объяснил с чем это связано

К берегам Одесщины прибивает останки человеческих домов

Человеческие жизни несет морем. В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида: море превращается в свалку и кладбище животных. В нем плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили. Начинается мор рыб,

– рассказали в Госпогранслужбе.

Вода приносит к берегу моря остатки человеческих дворов / Фото Госпогранслужбы и скриншот 24 Канала

Пограничники также предупредили, что вода несет не только обломки из человеческих дворов, но и мины и боеприпасы. Пограничники призвали людей не пренебрегать собственной безопасностью. Также они призвали жителей обращаться в компетентные службы, как только заметят опасные предметы.

Каркас дома, который выбросило на берег моря: смотрите видео "Думская"

Местные журналисты рассказали, что автор видео убеждал – снял кадры в Одессе, а именно – возле пляжа "Дельфин". Однако издание "Думская" сообщило: "Учитывая все, видео сняли на Одесщине, возле села Новая Дофиновка".

К берегу прибило обломки из Херсонской области: смотрите видео ГПСУ

Заметьте Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для Одесщины: Братчук опроверг распространенный фейк

Есть ли опасность для Одесщины

Есть разные вещи, есть остатки природных конструкций – острова маленькие прибывают, с них снимают животных. Собственно, говорим о том, что в море не рекомендуется купаться,

– заявил Братчук.

Он пояснил, что не стоит вопрос эпидемий холеры, однако возможно появление заболеваний. Сейчас увеличилось количество заборов воды из моря. Известно, что риск инфекционных заболеваний на уровне прошлых лет.

Важно Минная опасность в Одесской области растет, – Братчук объяснил с чем это связано

К берегам Одесщины прибивает останки человеческих домов

Уже через два дня после подрыва Каховской гидроэлектростанции, 8 июня, в сети начали распространять фото и видео, где видно, как к берегам Одесщины прибывают остатки человеческих жизней – течение приносит мебель и части домов.

Что прибивает к берегам Одесщины: смотрите видео

В Черном море дома и мебель из затопленной Херсонщины: смотрите видео

Дома из затопленной Херсонщины принесло в Черное море: смотрите видео

Кроме того, к берегам Одесщины прибывали целые маленькие острова, на которых иногда приплывали испуганные животные.

Как выглядит море на Одесщине: смотрите видео