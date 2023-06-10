Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук розповів у ефірі телемарафону, що до Чорноморського узбережжя прибиває сміття та різні речі. Все це із затопленої Херсонської області в море несе течія, пише 24 Канал.

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До берегів Одещини прибиває рештки людських будинків

Людські життя несе морем. На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду: море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб,

– розповіли у Держприкордонслужбі.

Вода приносить до берега моря рештки людських дворів / Фото Держприкордонслужби та скриншот 24 Каналу

Прикордонники також попередили, що вода несе не тільки уламки з людських дворів, а й міни та боєприпаси. Прикордонники закликали людей не нехтувати власною безпекою. Також вони закликали мешканців звертатися до компетентних служб, як тільки помітять небезпечні предмети.

Каркас будинку, який викинуло на берег моря: дивіться відео "Думская"

Місцеві журналісти розповіли, що автор відео переконував – зняв кадри в Одесі, а саме – біля пляжу "Дельфін". Проте видання "Думская" повідомило: "Зважаючи на все, відео зняли на Одещині, біля села Нова Дофінівка".

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Чи є небезпека для Одещини

Є різні речі, є залишки природних конструкцій – острови маленькі прибувають, з них знімають тварин. Власне, говоримо про те, що у морі не рекомендується купатись,

– заявив Братчук.

Він пояснив, що не стоїть питання епідемій холери, проте можлива поява захворювань. Зараз збільшилась кількість заборів води з моря. Відомо, що ризик інфекційних хвороб на рівні минулих років.

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До берегів Одещини прибиває рештки людських будинків

Вже через два дні після підриву Каховської гідроелектростанції, 8 червня, у мережі почали поширювати фото та відео, на яких видно, як до берегів Одещини прибувають рештки людських життів – течія приносить меблі та частини будинків.

Що прибиває до берегів Одещини: дивіться відео

У Чорному морі будинки та меблі із затопленої Херсонщини: дивіться відео

Будинки із затопленої Херсонщини принесло в Чорне море: дивіться відео

Окрім того, до берегів Одещини прибували цілі маленькі острови, на яких подекуди припливали перелякані тварини.

Як виглядає море на Одещині: дивіться відео