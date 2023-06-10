Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, у водах Одещини вже виявили багато небезпечних предметів, які змило після підриву Каховської ГЕС.

До теми Хронологія брехні: як і для чого Росія кинула усі сили на фейки про Каховську ГЕС

Йдеться не лише про протипіхотні та протитанкові міні. Фіксували вже й навіть постріли до гранатометів та інші боєприпаси. Ситуація може погіршитися.

Буквально позавчора на берег винесло російську протидесантну міну. Добре, що люди побачили. Сили оборони контрольовано її підірвали. Очікуємо, що, на жаль, ситуація може погіршуватися. В Дніпро змило і ворожі склади боєприпасів. Про відпочинок на морі наразі не йдеться,

– зауважив Братчук.

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На узбережжях зараз небезпечно

Як наголосила на брифінгу керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, на узбережжях зараз небезпечно. Різні боєприпаси та міни можуть ще й зіткнутися з морськими мінами, які окупанти свого часу розкинули по Чорному морю.

Знову-таки навіть частини будинків, які зараз принесло до узбережжя Одещини, можуть бути небезпечними. Треба усвідомлювати, що навіть побутові предмети… Умовні діжки невідомого походження можуть містити вибухову небезпеку,

– підкреслила Гуменюк.

Зверніть увагу! Підрив Каховської ГЕС – одна з найбільших екологічних катастроф, яка сталася в Європі за останні десятиліття. Російські загарбники спричинили проблеми не лише для суходолу Півдня України. Існує досить велика загроза і для Чорного моря.

Підрив Каховської ГЕС: коротко