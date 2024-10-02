На одной из подстанций Укрэнерго аварийное отключение: часть Ровно без света

В части Ровно вечером 2 октября исчез свет. Это произошло из-за аварийного отключения на одной из подстанций города.

Об этом сообщил глава Ровненской ОВА Александр Коваль. Сейчас на местах работают энергетики, чтобы восстановить питание потребителям.

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Какова ситуация со светом в Ровно

Глава Ровненской областной военной администрации написал, что на одной из подстанций Укрэнерго в Ровно произошло аварийное отключение.

Из-за этого без электроснабжения осталась немалая часть Ровно, примерно 7 тысяч абонентов,

– отметил Коваль.

Чиновник заверил, что сейчас энергетики работают над тем, чтобы свет вернулся в дома ровенчан. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 22:30.

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Стоит отметить, что во время аварийных отключений графики для потребителей не действуют. Поэтому о ситуации со светом будут сообщать в ОВА и облэнерго.

К слову, целом в Украине пока не вводят графики стабилизационных отключений. Так, 3 октября по всем областям снова не будут выключать свет.