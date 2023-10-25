У коллаборантов истерика: почему на Херсонщине исчезают ставленники России

Российские оккупанты чувствуют приближение Вооруженных Сил Украины, поэтому усиливают давление на гражданское население Херсонщины. Они производят обыски и проверяют мобильные телефоны, но у самих россиян есть много внутренних проблем.

Среди оккупантов большое количество дезертиров, поэтому они даже перекрывают выезды, чтобы найти своих людей. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что местное население не пускают даже если они ездили в больницу.

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Оккупанты усиливают давление

Въезд и выезд закрывали возле Каховки и Новой Каховки, сложная ситуация также в Голой Пристани и Алешках. Не пускают даже тех, кто ездил в больницу, а теперь возвращается домой.

С медицинскими учреждениями все плохо. В некоторых общинах люди были вынуждены ехать в больницу в Крым, а это очень далеко еще и учитывая то, что человек болен и ему нужна помощь,

– рассказала журналистка.

Напряженная ситуация и в Геническом районе. Там у коллаборантов настоящая истерика, потому что оккупанты часто меняют своих людей на разных должностях, причем никто не сообщает, что произошло с предыдущими ставленниками врага. Они просто исчезают.

"Из-за этого у них безумные истерики. Есть предположение, что коллаборанты сильно разворовались и теперь свои же им мстят", – добавила Евгения Вирлич.

Журналистка из Херсона рассказала о поведении оккупантов на территории области: смотрите видео

Россияне боятся приближения ВСУ

Оккупанты усилили отчет о потерях среди украинской армии. Об этом они сообщают ежедневно, а в некоторых вражеских администрациях даже нет других новостей, только о якобы уничтожении наших военных. Но все люди сходятся во мнении, что на самом деле заявления россиян являются фантастикой, а их информация – мифическая.

Оккупанты сосредоточились только на выгодной для них информации, поэтому игнорируют то, что действительно важно для населения. К примеру, ничего не рассказывают о подготовке к зиме.

В рядах россиян большие проблемы и, по-видимому, это свидетельствует о том, что наши силы приближаются, а оккупанты этого очень боятся,

– подчеркнула Вирлич.

Следует напомнить, что растет давление врага на население. Речь идет не только о проблемах с передвижением людей, но и об обысках, поиске диверсантов, проверке мобильных телефонов.

Что происходит на Херсонщине