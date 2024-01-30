Террор против юных украинцев: как на захваченных территориях Россия готовит детей к войне
Источник:Kiborg
Российские оккупанты продолжают совершать геноцид украинцев. На временно оккупированных территориях враг принудительно готовит детей к войне против своего народа.
Захватчики издеваются над детьми на оккупированных территориях. Только в декабре 2023 года враг провел в оккупированном Шахтерске (Донецкая область) примерно 60 мероприятий. Их принудительной целевой аудиторией были местные дети и подростки.
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Мероприятия, которые организовали россияне, носили пропагандистский характер. В 2024 году враг планирует лишь наращивать свои преступные усилия и провести учения для молодежи "по противодействию терроризму".
Как оккупанты реализуют свои безумные и преступные идеи
Не оставили в покое оккупанты даже зимние праздники. Враг активно использовал советских новогодних персонажей – таких же бестолковых, как все российское.
Также оккупанты пробили дно такими событиями, как "Выставка к 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой"; "Митинг, посвященный Дню ввода советских войск в Афганистан". Выглядит как список ивентов из ада. В то же время это – страшная реальность, в которой живут дети и подростки с оккупированных территорий.
Оккупанты проводят "шабаши" на оккупированных территориях / Kiborg
Для детей провели так называемый "Урок мужества"
В ноябре 2023 года преступники из росгвардии провели для учеников Шахтерской средней школы села Петропавловка так называемый "Урок мужества". Оккупанты из Мордовии и Самары учили детей разбирать и собирать автоматы.
Враг собрался бороться с "терроризмом" / Kiborg
Оккупанты проводят систематическую идеологическую работу с несовершеннолетними. Традиционно не обходится без российских фейков и искажения истории.