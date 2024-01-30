Террор против юных украинцев: как на захваченных территориях Россия готовит детей к войне

Российские оккупанты продолжают совершать геноцид украинцев. На временно оккупированных территориях враг принудительно готовит детей к войне против своего народа.

Захватчики издеваются над детьми на оккупированных территориях. Только в декабре 2023 года враг провел в оккупированном Шахтерске (Донецкая область) примерно 60 мероприятий. Их принудительной целевой аудиторией были местные дети и подростки.

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Мероприятия, которые организовали россияне, носили пропагандистский характер. В 2024 году враг планирует лишь наращивать свои преступные усилия и провести учения для молодежи "по противодействию терроризму".

Как оккупанты реализуют свои безумные и преступные идеи

Не оставили в покое оккупанты даже зимние праздники. Враг активно использовал советских новогодних персонажей – таких же бестолковых, как все российское.

Также оккупанты пробили дно такими событиями, как "Выставка к 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой"; "Митинг, посвященный Дню ввода советских войск в Афганистан". Выглядит как список ивентов из ада. В то же время это – страшная реальность, в которой живут дети и подростки с оккупированных территорий.



Оккупанты проводят "шабаши" на оккупированных территориях / Kiborg

Для детей провели так называемый "Урок мужества"

В ноябре 2023 года преступники из росгвардии провели для учеников Шахтерской средней школы села Петропавловка так называемый "Урок мужества". Оккупанты из Мордовии и Самары учили детей разбирать и собирать автоматы.



Враг собрался бороться с "терроризмом" / Kiborg

Оккупанты проводят систематическую идеологическую работу с несовершеннолетними. Традиционно не обходится без российских фейков и искажения истории.