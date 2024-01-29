На почты украинцев приходят письма якобы от ОП: враг запустил новую ИПСО

Украинцам на электронные ящики приходят фейковые письма якобы от Офиса Президента о "прекращении огня и передаче части территорий России".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в понедельник, 29 января. Там предупредили, что враг распространяет новую ИПСО.

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Фейки о "сдаче страны"

В письме говорится, что Офис Президента якобы провел переговоры с Россией, в результате которых приняли решение прекратить огонь и передать стране-агрессору части Одесской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Кроме того, "Офис Президента" якобы принял решение о признании Украиной полуострова Крым российской территорией.



Россияне запустили очередную ИПСО / Фото ЦПД

! Письмо может содержать ссылку на фишинговые ресурсы. Поэтому украинцев призывали не открывать содержание сообщений и доверять информации на официальных страницах государственных органов.

В ЦПД также советуют загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и операционную систему.

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