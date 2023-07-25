На подступах к Киеву работало ПВО

В ночь на 25 июля в Киеве и области была объявлена тревога. Враг атаковал столицу беспилотниками, работало ПВО.

О том, что Воздушные Силы отрабатывают враждебные цели, сообщили в КМВА. Там призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя.

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В Киевской области работает ПВО

В области, на подступах к Киеву работает ПВО,

– отметил глава КМВА Сергей Попко.

Впоследствии в Киевской ОВА подтвердили, что в области находятся вражеские БпЛА, по которым работает ПВО. Там отметили важность соблюдения информационной гигиены, что значит не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Заметим, что в столице воздушную тревогу объявили в 01:57, в области – в 01:42. Отбой в Киеве прозвучал в 05:01, в области еще через 15 минут.

Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистического вооружения в восточных областях. В остальных регионах была угроза применения оккупантами ударных беспилотников.

Так выглядит карта воздушных тревог на 02:30 / alerts.in.ua

Предыдущая атака на Киев

В ночь на 13 июля оккупанты выпустили по Украине 20 "Шахедов", две крылатые ракеты "Калибр" и баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО сумели обезвредить все цели, кроме ракеты "Искандер-М". Известно, что большинство дронов сбили в Киеве и вблизи столицы.

В Киеве тогда случаи падения обломков зафиксировали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах столицы.

В результате атаки оккупантов погиб один человек. Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего. Также были пострадавшие.