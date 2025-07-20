На подступах к Киеву работает ПВО

В Киеве и области поздно вечером 20 июля прозвучала тревога. Впоследствии стало известно, что на подступах к столице работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно о последствиях работы ПВО возле столицы?

Тревога в столице началась в 22:57. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупреждал о движении вражеских "Шахедов" в направлении столицы.

Вражеские БПЛА рядом с Киевом. Может быть слышно работу ПВО,

– отметил чиновник.

Уже в 23:22 местные телеграм-каналы написали, что вблизи столицы работает наша противовоздушная оборона. По предварительным данным, громко было на юге Киева.