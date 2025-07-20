Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

До теми Тривога дісталася до Києва: Україна під атакою російських "Шахедів"

Що відомо про наслідки роботи ППО біля столиці?

Тривога у столиці почалася о 22:57. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попереджав про рух ворожих "Шахедів" у напрямку столиці.

Ворожі БпЛА поряд з Києвом. Може бути чутно роботу ППО,

– зазначив посадовець.

Уже о 23:22 місцеві телеграм-канали написали, що поблизу столиці працює наша протиповітряна оборона. За попередніми даними, гучно було на півдні Києва.

О 23:31 Повітряні сили писали, що в Київській області БпЛА рухаються курсом на Яготин, Переяслав, Вишеньки.

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