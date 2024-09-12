На Полтавщине прогремели взрывы: работает ПВО
12 сентября 2024, 00:20Читати новину українською
В Полтавской громаде работают силы ПВО по вражеским "Шахедам".
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного.
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Предварительно Воздушные силы предупредили, что на Полтавщину направлялась группа "Шахедов".
Группа "Шахедов" на границе Харьковщины и Сумщины дальше держала курс на Полтавскую область, а еще одна группа, на Полтавщине, двигалась курсом на Кременчуг.
Отметим, что воздушную тревогу в области объявили еще в 21:48.
Пока других деталей о последствиях атаки не было.
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