На Полтавщине прогремели взрывы

Россия атаковала Полтавскую область ночью 20 ноября. Враг бьет "Шахедами"

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Ранее говорилось о взрывах в Киевской области и в самом Киеве.

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Что известно о взрывах на Полтавщине

В Полтавской территориальной общине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– написали в СМИ.

Согласно последним данным Воздушных сил, группа вражеских БПЛА на востоке Полтавской области движется курсом на юго-восток.

Мониторинговые каналы называли Полтавщину как одну из тех областей, где "Шахедов" больше всего. Например, вражеские дроны перелетают в Полтавскую область из Сумской и Харьковской областей.

Пока нет официальных данных о возможных повреждениях в области.

Где сейчас тревога

Как видим на интерактивной карте, тревога охватила почти весь Север и Восток Украины и движется на Запад, минуя центральные регионы. Позаботьтесь о безопасности и будьте в укрытиях!