На Полтавщине прогремели взрывы
Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Вечером 8 января в Полтавской области прогремели взрывы.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Ранее в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА в направлении Полтавы.
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Что известно о взрывах в Полтавской области
Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена еще в 20:40. Около полуночи в Кременчугской громаде раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители.
В Кременчугской громаде слышны звуки взрывов,
– говорится в сообщении.
Следует отметить, что около 20:40 в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Кременчуга с юга.
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К слову, минувшей ночью российские войска также атаковали Украину ударными БПЛА. Впоследствии в Воздушных силах отметили, что всего было 64 дрона, которые были запущены из Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.