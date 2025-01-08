На Полтавщине прогремели взрывы

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Вечером 8 января в Полтавской области прогремели взрывы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Ранее в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА в направлении Полтавы.

Читайте также Люди лежат без ног, дым черный, крик стоит, – очевидцы о вражеской атаке на Запорожье

Что известно о взрывах в Полтавской области

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена ​​еще в 20:40. Около полуночи в Кременчугской громаде раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители.

В Кременчугской громаде слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Следует отметить, что около 20:40 в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Кременчуга с юга.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности относительно разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

К слову, минувшей ночью российские войска также атаковали Украину ударными БПЛА. Впоследствии в Воздушных силах отметили, что всего было 64 дрона, которые были запущены из Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.