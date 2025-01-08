Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше в Повітряних силах попереджали про рух БпЛА в напрямку Полтави.
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Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Увечері 8 січня в Полтавській області пролунали вибухи.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше в Повітряних силах попереджали про рух БпЛА в напрямку Полтави.
Дивіться також Люди лежать без ніг, дим чорний, крик стоїть, – очевидці про ворожу атаку на Запоріжжя