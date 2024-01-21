Филипп Пронин в своем телеграм-канале сообщил, что на территории области попаданий не зафиксировано. В регионе в тот момент продолжалась воздушная тревога.
Смотрите также "Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины
Детали громких звуков
Около 13:45 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы отметили, что в ряде регионов есть угроза применения баллистического вооружения.
Впоследствии СМИ со ссылкой на местных сообщили, что в регионе были слышны взрывы. В Полтавской ОВА отметили, что попаданий не зафиксировано.
Сохраняем спокойствие. На территории области попаданий не зафиксировано. Во время тревоги находитесь в укрытиях,
– отметил Пронин.
Отбои воздушной тревоги в Полтавской области сообщили в 14:28.
Ракета по Кропивницкому
Днем в Кропивницком тоже было громко – на этот раз причиной стали российские ракеты. В 13:47 в ОВА предупредили, что на город летит ракета. Произошло это во время воздушной тревоги, объявившейся в связи с угрозой применения баллистического вооружения.
В то же время позже местные сообщили, что слышали два взрыва. В ОВА ситуацию пока не комментировали. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до завершения сигнала тревоги.
Ночная атака БПЛА
Следует добавить, что ночью 21 января враг также пытался терроризировать Украину дронами-камикадзе. Под угрозой оказались южные области. Акустически дроны-камикадзе зафиксировали в Николаевской области около половины 4 утра. Всего было зафиксировано 2 пуска беспилотников.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон.
К сожалению, было попадание на Николаевщине. Россияне ударили по жилому сектору. Оккупанты повредили дом и летнюю кухню. Кроме того, произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.