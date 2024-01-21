Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі повідомив, що на території області влучань не зафіксовано. У регіоні в той момент тривала повітряна тривога.

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Деталі гучних звуків

Близько 13:45 у Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили зазначили, що у низці регіоні є загроза застосування балістичного озброєння.

Згодом ЗМІ з посиланням на місцевих повідомили, що у регіоні було чути вибухи. В Полтавській ОВА зазначили, що влучань не зафіксовано.

Зберігаємо спокій. На території області влучань не зафіксовано. Під час тривоги перебувайте в укриттях,

– зазначив Пронін.

Про відбої повітряної тривоги в Полтавській області повідомили о 14:28.

Ракета по Кропивницькому

Вдень у Кропивницькому також було гучно – цього разу причиною стали російські ракети. О 13:47 в ОВА попередили, що на місто летить ракета. Сталося це під час повітряної тривоги, що оголосили у зв'язку з загрозо застосування балістичного озброєння.

Водночас пізніше місцеві повідомили, що чули два вибухи. В ОВА ситуацію наразі не коментували. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до завершення сигналу тривоги.

Нагадаємо! Застосування балістики означає переважно використання ворогом балістичних ракет типу "Іскандер", С-300 та запуски боєприпасів з ТРК "Точка У". Такі ракети, на відміну від крилатих, спочатку піднімаються на значну висоту, а вже після падають на ціль. ППО важко перехоплювати такі цілі.

Нічна атака БпЛА

Варто додати, що вночі 21 січня ворог також намагався тероризувати Україну дронами-камікадзе. Під загрозою опинилися південні області. Акустично дрони-камікадзе зафіксували у Миколаївській області близько о пів на 4 ранку. Усього було зафіксовано 2 пуски безпілотників.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон

На жаль, було влучання на Миколаївщині. Росіяни вдарили по житловому сектору. Окупанти пошкодили будинок та літню кухню. Окрім того, сталося займання господарчої споруди. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.