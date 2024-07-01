На Полтавщине второй раз за день взрывы: россияне атаковали из Курской области
Российские оккупанты уже второй раз за сегодня атакуют Полтавскую область. Там прогремели взрывы.
Об этом сообщают в Суспильному. Они отмечают, что местные слышали звуки похожие на взрыв.
Смотрите также Взрыв в Миргородском районе: в Украине угроза баллистики
Взрыв на Полтавщине
В Полтавской области раздавались сигналы воздушной тревоги около половины 16. В Воздушных силах через несколько минут написали об угрозе угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Уже в 15:38 в ВС сообщили о скоростной цели на Миргород Полтавской области.
Скоростная цель на Миргород из Курской области,
– говорится в сообщении.
Через минуту в Суспильном со ссылкой на местных жителей сообщили о взрыве в Полтавской области.
"По данным местных жителей, были слышны звуки, похожие на взрыв", – написали там.
Заметим, что в Воздушных силах в 15:49 указали о скоростной цели в Полтавской области из Курска.