На Полтавщине ввели график аварийных отключений
Источник:Полтавская ОВА
В Полтавской области 22 мая пришлось применить графики аварийных отключений. Об этом сообщили местные власти.
Отмечается, что электроэнергии нет в 4 общинах области. В то же время стоит отметить, что с 07:00 до 20:00 Укрэнерго отменило графики ограничения потребления во всех областях.
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Отключение в Полтаве
Как отметил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, сейчас отсутствует свет в более 19 тысяч бытовых и более 1,3 тысячи юридических потребителей. Ограничение поставок электроэнергии зафиксировано в Миргородской, Лубенской, Гадячской и Лохвицкой общинах.
Глава военной администрации призвал жителей Полтавской области потреблять электроэнергию ответственно и рационально.
Ситуация со светом
- Стоит отметить, что ночью Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры на северо-востоке Украины. В частности, были поражены энергообъекты в Сумской области. Из-за российской атаки Сумы оказались без света. Вернуть поставки всем удалось после 9 часов утра.
- Также без света оказалась часть Оболонского района Киева – однако причиной стала локальная авария. В ДТЭК пообещали вернуть электроэнергию до 18:00. Также в компании напомнили, что 22 мая стабилизационные графики не применяются с 07:00 до 18:00 – впоследствии Укрэнерго уточнило, что они не будут действовать до 20:00.
- Важно отметить, что отключений не будет в случае, если область не будет выходить за определенные лимиты объемов для каждой области.
- вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 24:00.