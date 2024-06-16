На Полтавщине взрыв: на Миргород летела скоростная цель

Российские оккупанты ни дня не прекращают терроризировать украинские города. Так, с утра 16 июня под прицелом врага оказалась Полтавщина.

В местных телеграм-каналах писали о взрыве в Полтавской области. Заметим, что тогда в регионе раздавалась воздушная тревога.

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Взрывы на Полтавщине

Утро 16 июня выдалось неспокойным для жителей Полтавской области. Так, в 10:56 в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Через минуту в ПС сообщили о цели, которая движется в направлении Миргорода.

Скоростная на Миргород!,

– говорится в сообщении.

В мониторинговых каналах отмечали, что существует угроза баллистики из Воронежской области России. Уже в 10:59 писали о взрыве на Полтавщине. Однако в 11:01 в Воздушных силах снова написали о курсе скоростной цели на Миргород. Тогда через 3 минуты спустя в местных телеграм-каналах писали о повторном взрыве в Полтавской области.

Вчера враг также атаковал Полтавскую область

В 11:56 15 июня Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Миргорода. Через десять минут корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в городе.

Там отметили, что в Миргородской общине на Полтавщине был слышен звук взрыва.

Мониторинговые каналы сообщали, что по городу выпустили две ракеты Х-59.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.