В Миргороде раздались взрывы: военные предупреждали о скоростной цели
В городе Миргород Полтавской области раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели.
Воздушную тревогу в области объявили ориентировочно в 10:06 12 августа, отбоя еще не было. Красными были и другие области на Востоке, в Центре и на Севере Украины.
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Что известно о взрывах на Полтавщине
В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва,
– сообщило Суспильное ориентировочно в 10:18 12 августа.
Перед этим, ориентировочно в 10:11, Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в Полтавской области.
Глава Полтавской ОВА о последствиях атаки врага по состоянию на 10:27 не сообщал.
Где в Украине была опасность
Воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения объявили в:
- Харьковской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской областях.
Воздушная тревога раздавалась в регионах Украины
Буквально сразу после взрывов в Миргороде начали объявлять об отбое опасности.
Кстати, в ночь на 12 августа Россия обстреляла Сумы. В частности, в городе слышали два взрыва. Вероятно, враг атаковал управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, в результате обстрела ранены 2 гражданских человека. Оккупанты повредили:
- 2 здания предприятий,
- объект критической инфраструктуры.