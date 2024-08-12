В Миргороде раздались взрывы: военные предупреждали о скоростной цели

12 августа 2024, 10:17
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Автор: Диана Квасневская

В городе Миргород Полтавской области раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели.

Воздушную тревогу в области объявили ориентировочно в 10:06 12 августа, отбоя еще не было. Красными были и другие области на Востоке, в Центре и на Севере Украины.

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Что известно о взрывах на Полтавщине

В Миргороде на Полтавщине был слышен звук взрыва,
– сообщило Суспильное ориентировочно в 10:18 12 августа.

Перед этим, ориентировочно в 10:11, Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в Полтавской области.

Глава Полтавской ОВА о последствиях атаки врага по состоянию на 10:27 не сообщал.

Где в Украине была опасность

Воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения объявили в:

  • Харьковской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской областях.


Воздушная тревога раздавалась в регионах Украины

Буквально сразу после взрывов в Миргороде начали объявлять об отбое опасности.

Кстати, в ночь на 12 августа Россия обстреляла Сумы. В частности, в городе слышали два взрыва. Вероятно, враг атаковал управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, в результате обстрела ранены 2 гражданских человека. Оккупанты повредили:

  • 2 здания предприятий,
  • объект критической инфраструктуры.