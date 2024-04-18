На Прикарпатье уничтожили все "Шахеды": из-за обломков вспыхнули пожары
Источник:Светлана Онищук
Россия на рассвете атаковала Ивано-Франковскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". К счастью, люди не пострадали, однако зафиксировали пожары.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук объяснила, что именно было целью России. Заметим, что тревога в регионе продолжалась с 06:14 по 07:27 18 апреля.
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Что известно о последствиях атаки на Ивано-Франковщине
Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете (18 апреля – 24 Канал) враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры,
– заявила чиновница.
По словам руководительницы Ивано-Франковской ОВА, все воздушные цели ВСУ обезвредили. Светлана Онищук добавила, что:
- в результате падения обломков возникли пожары;
- в Ивано-Франковске работают соответствующие службы;
- люди не пострадали.
Чиновница заверила, что ситуация контролируемая.
Что известно об атаке россиян по Ивано-Франковской области
- На рассвете 18 апреля Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что вражеские ударные беспилотники типа "Шахед" движутся по Ивано-Франковской области на Коломыю и Ивано-Франковск.
- Взрывы в области прогремели ориентировочно в 6:44. Впоследствии в 6:52 и 7:06 два взрыва услышали в Ивано-Франковске.
- Утром 18 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что ВСУ сбили все цели врага, люди не пострадали.
- Он пояснил, что на месте попадания обломков возникли локальные пожары. Городской голова в очередной раз призвал не публиковать фото и видео того, что и куда летит. Ведь это помогает врагу.