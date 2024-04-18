На Прикарпатье уничтожили все "Шахеды": из-за обломков вспыхнули пожары

Россия на рассвете атаковала Ивано-Франковскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". К счастью, люди не пострадали, однако зафиксировали пожары.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук объяснила, что именно было целью России. Заметим, что тревога в регионе продолжалась с 06:14 по 07:27 18 апреля.

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Что известно о последствиях атаки на Ивано-Франковщине

Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете (18 апреля – 24 Канал) враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры,

– заявила чиновница.

По словам руководительницы Ивано-Франковской ОВА, все воздушные цели ВСУ обезвредили. Светлана Онищук добавила, что:

в результате падения обломков возникли пожары;

в Ивано-Франковске работают соответствующие службы;

люди не пострадали.

Чиновница заверила, что ситуация контролируемая.

Что известно об атаке россиян по Ивано-Франковской области