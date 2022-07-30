На Прикарпатье поднялись в небо истребители: прощались с Героем Украины

В селе Верхний Вербеж на Коломыйщине Ивано-Франковской области в последний путь провели Героя Украины. 28-летний Александр Кукурба погиб, выполняя боевое задание.

Прощание с Героем состоялось 29 июля в его родном селе, куда приехали собратья с Востока, пришли многие односельчане и родные. Летчик-герой Александр Кукурба погиб 26 июля, защищая небо Украины.

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В родном селе попрощались Героем Украины

У родного дома Александра Кукурбы в горном селе Верхний Вербеж было многолюдно.

Провести летчика в последний путь пришли сотни людей: родные, односельчане, из передовой приехавшие собратья. Могилу героя изнутри люди выложили цветами – по местной традиции, так почитают очень уважаемых людей,

– говорится в сообщении.

Александр Кукурба с первых дней войны был на фронте:

заместителем командира эскадрильи;

летал на штурмовом Су-25;

с начала полномасштабного вторжения россии пытался остановить идущие в Херсон и Киев вражеские колонны.

"Это был вылет, была поддержка наших ребят, нужна была поддержка с воздуха. Он выполнил задание отлично... Я не могу сказать, при каких обстоятельствах, но погиб. Он выполнил задание. Последний полет – он уничтожил оккупантов", – объяснил друг детства Владислав Бадьон.

На кладбище по летной традиции над могилой Героя Украины пролетели его собратья на истребителях и штурмовиках. Ведь именно так прощаются с пилотами, что навсегда отошли в небо.

На Прикарпатье простились с летчиком Александром Кукурбой / Фото "Зеркало медиа"

Александр Кукурба совершил 100 боевых вылетов

"Сто боевых вылетов совершить – не просто так. Что такое штурмовая авиация – в самый ад летит самолет. По нему работает все, что может работать: и ваши, и наши. Летчики штурмовой авиации – это все герои. Потому что каждый полет может стать последним", – объяснил один из военных на похоронах.

28-летний Герой Украины уничтожил:

свыше 20 вражеских танков;

50 единиц разной бронетехники;

более 300 единиц личного состава кафиров.

Что известно об Александре Кукурбе

В начале июля Александр Кукурба был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Перед этим в марте – орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В апреле 2022 года Владимир Зеленскив присвоил летчику "Золотую Звезду" и звание Героя Украины. Наградили его за личное мужество и самоотверженные действия в защите государственного суверенитета.

Президент Украины прокомментировал гибель Героя Кукурбы. Владимир Зеленский сказал, что это был его сотый боевой вылет. Александр Кукурба был настоящим украинским героем, которого мы всегда будем помнить.

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Редакция 24 канала выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя Украины Александра Кукурбы.