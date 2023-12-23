Заменил слова учителя на речь Гитлера на видео: в Прикарпатье судили мать подростка

В Ивано-Франковской области мать подростка судили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она пообещала провести с сыном воспитательную работу.

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области признал мать виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее несовершеннолетний сын распространил в телеграмме каналы речи учителя, заменив звук на слова Гитлера.

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Женщина пообещала провести воспитательную работу

Суд назначил наказание в виде штрафа в 850 гривен.

Инцидент произошел в конце сентября. Парень распространил речи учителя биологии, заменив звук на видео на слова Гитлера. Относительно матери парня полиция составила протокол об админправонарушениях из-за ненадлежащего ухода за ребенком, ведь ее сын оскорбил честь и достоинство учителя.

В суде Татьяна Майданник заверила, что проведена воспитательная работа с сыном, а подросток заявил, что такого больше не повторится.

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