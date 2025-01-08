На "Рамштайн" определят план обороноспособности Украины до 2027 года, – Пентагон

В ходе 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, которое пройдет 9 января, собираются определить оборонные способности Украины в поддержку сил сдерживания до 2027 года.

Министр обороны США Остин встретится с представителями 50 стран мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пентагон.

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Какие планы на встречу "Рамштайн" 9 января

Остин встретится с министрами обороны и высшим военным руководством со всего мира и обсудит с ними неотложные потребности украинской армии на поле боя. Среди вопросов также долгосрочные оборонные нужды Украины.

"Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывной поставки ключевых сил и средств, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также усилия по укреплению оборонно-промышленной базы", – говорится в заявлении Пентагона.

Также Остин хочет собрать 8 лидеров коалиционных сил и средств контактной группы по обороне Украины, чтобы составить план обороноспособности Украины для поддержки создания надежных сил сдерживания до 2027 года.

Лидерам этих коалиций нужно будет одобрить дорожные карты, которые сформулируют потребности и цели украинских военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и безопасности на море до 2027 года. Эти дорожные карты имеют целью обеспечить доноров планировать и поддерживать Украину стабильно в будущем,

– объяснил один из чиновников минобороны США.

Украина также готовится к заседанию, сообщил президент Зеленский вечером 7 января.

"Сегодня много совещаний. Министерство обороны и Генштаб – все доступные пакеты, а также наши потребности. Предметно мы готовимся к "Рамштайну"", – говорилось в его вечернем обращении.

К слову, это заседание контактной группы по обороне Украины будет последним для Остина, однако в Пентагоне уверяются, что министерство обороны США не закрывает группу – ее работа продолжится.

Также администрация Байдена планирует на нем объявить о финальном "существенном" пакете помощи Украине.