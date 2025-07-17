На рассвете враг нанес массированный удар по Сумщине: повреждены жилые дома, возникли пожары

Утром 17 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по Сумщине. Под прицелом врага оказалась Шосткинщина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, главы Сумской ОВА.

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Что известно об ударе по Сумской области?

После 7 часов утра российские захватчики нанесли массированный удар по Шосткинщине.

Указывается, что вражеские ударные БПЛА попали на территориях нескольких общин.

По состоянию на 8:43, предварительно, без пострадавших.

В результате атак повреждены жилые дома, возникли пожары. На места событий выехали спасатели и уже начали ликвидацию последствий,

– говорится в сообщении.

Глава ОГА указал, что масштабы разрушений уточняются.

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К слову, в ночь на 17 июля противник атаковал Украину 64-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России (59 из них – "Шахеды").

Основное направление вражеского удара – Днепропетровская область.