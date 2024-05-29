На Ровненщине обломки дрона упали на энергообъект: часть населенных пунктов обесточены
29 мая 2024, 08:54Читати новину українською
Источник:Александр Коваль
В Ровненской области обломки сбитого вражеского дрона упали на территории энергетического объекта. Часть абонентов осталась без света.
Об этом сообщил руководитель Ровненской ОВА Александр Коваль отметив, что этой ночью Силы ПВО сбили “Шахед” в небе Ровненской области.
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"В результате падения обломков на одном из энергообъектов сработала система защиты, что привело к обесточиванию части населенных пунктов", – говорится в сообщении.
По словам Александра Коваля, сейчас электроснабжение удалось восстановить.
В результате атаки пострадавших нет.
Главное о сегодняшней атаке
- Под утро Россия атаковала Украину 14 ударными БПЛА типа "Шахед-131/136" из района Приморско-Ахтарск. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровненской областях.
- К слову, в небе над Сумской областью противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.