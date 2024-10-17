В Ровенской области прогремели громкие взрывы

Российские захватчики ночью 17 октября запустили ударные БпЛА по Украине. Под атакой находится часть областей, кое-где слышны взрывы.

В частности. громко было, к сожалению, на территории Ровенской области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Взрыв в Ровно раздался ночью

Еще в 00:50 в Ровно и области объявили воздушную тревогу из-за движения российских ударных беспилотников. Воздушные силы сообщали о движении дронов-камикадзе, залетавших на область с территории Житомирской области. В 01:30 там услышали взрывы.

Ровенская область – слышны сильные взрывы,

– написали паблики.

Пока никаких комментариев относительно взрывов, которые слышали в области, местные власти не обнародовали. Очевидно, детали вероятных последствий и подробности вражеской атаки по региону будут опубликованы позже.

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В частности незадолго до этого взрывы слышали в Одесской и Днепропетровской областях. Там также россияне атаковали дронами. По предварительной информации, в двух вышеназванных регионах работали силы противовоздушной обороны.