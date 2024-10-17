Зокрема. гучно було, на жаль, на території Рівненської області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Вибух у Рівному пролунав вночі

Ще о 00:50 у Рівному та області оголосили повітряну тривогу через рух російських ударних безпілотників. Повітряні сили повідомляли про рух дронів-камікадзе, які залітали на область з території Житомирщини. Об 01:30 там почули вибухи.

Рівненщина – чутно сильні вибухи,

– написали пабліки.

Наразі жодних коментарів стосовно вибухів, які чули в області, місцева влада не оприлюднювала. Вочевидь деталі ймовірних наслідків та подробиці ворожої атаки по регіону буде опубліковано пізніше.

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Зокрема, незадовго до цього вибухи чули в Одеській та Дніпропетровській областях. Там також росіяни атакували дронами. За попередньою інформацією, у двох вищезгаданих регіонах працювали сили протиповітряної оборони.