На Ровенщине столкнулись автоцистерна и маршрутка: много жертв

В Ровненской области произошло ужасное ДТП. Столкнулись грузовик и маршрутка. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщил глава ОВА. Кроме того, информацию уже подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В ДТП на Ровненщине погибли 14 человек, выжила одна женщина

Александр Коваль сообщил, что в 15:45 на автодороге вблизи села Верхов Острожской территориальной общины столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус Ровно – Хмельницкий. По предварительной информации, 14 человек погибли, в том числе 1 ребенок.

Чиновник уже выехал на место аварии. Сейчас там работают все соответствующие спецслужбы.

Уже вскоре глава МВД уточнил, что автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом.

14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь,

– сообщил Игорь Клименко.

Также глава ОВА отметил, что на месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять все обстоятельства ДТП.

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На Ровненщине произошло ужасное ДТП / Фото с телеграма Коваля, Клименко, Третьяка, ГСЧС (18+)

Городской глава Ровно Александр Третьяк написал, что ужасная авария произошла на отрезке дороги Городище – Ровно – Староконстантинов. Маршрутное такси столкнулось с цистерной, которая перевозила горючее.

На Черниговщине попал в ДТП микроавтобус со студентами

Поздно вечером 30 июля в Черниговской области произошло ДТП.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Volkswagen Transporter, направляясь по автодороге Киев – Сумы, совершил наезд на бетонные плиты.

В результате водитель и 5 пассажиров авто получили травмы и были доставлены в больницу.

Следователь полиции под процессуальным руководством Прилукской окружной прокуратуры открыл уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП на Ровненщине. Вечная память ушедшим!