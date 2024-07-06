На Ровенщине столкнулись автоцистерна и маршрутка: много жертв
Источник:Александр Коваль
В Ровненской области произошло ужасное ДТП. Столкнулись грузовик и маршрутка. К сожалению, есть жертвы.
Об этом сообщил глава ОВА. Кроме того, информацию уже подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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В ДТП на Ровненщине погибли 14 человек, выжила одна женщина
Александр Коваль сообщил, что в 15:45 на автодороге вблизи села Верхов Острожской территориальной общины столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус Ровно – Хмельницкий. По предварительной информации, 14 человек погибли, в том числе 1 ребенок.
Чиновник уже выехал на место аварии. Сейчас там работают все соответствующие спецслужбы.
Уже вскоре глава МВД уточнил, что автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом.
14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь,
– сообщил Игорь Клименко.
Также глава ОВА отметил, что на месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять все обстоятельства ДТП.
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На Ровненщине произошло ужасное ДТП / Фото с телеграма Коваля, Клименко, Третьяка, ГСЧС (18+)
Городской глава Ровно Александр Третьяк написал, что ужасная авария произошла на отрезке дороги Городище – Ровно – Староконстантинов. Маршрутное такси столкнулось с цистерной, которая перевозила горючее.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП на Ровненщине. Вечная память ушедшим!
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