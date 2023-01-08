На Рождество пограничники уничтожили 2 десятка вагнеровцев в Бахмуте

В день Рождества, когда Путин объявил так называемый "режим тишины", российские оккупанты не прекращали наступления на Бахмутском направлении. Однако понесли потери.

Пограничники показали видео уже ликвидированных вагнеровцев, пытавшихся прорвать позиции Сил обороны во время объявленного ими же "перемирия".

Внимание У Кременной – тяжелые бои, россияне понемногу "проседают", – Гайдай

Пограничники Луганского отряда ежедневно отбивают штурмовые действия захватчиков в Бахмуте. Враг бросает большие силы, но здесь их ждет только смерть.

Атаки не прекращаются и в Рождество. У противника 18 "двухсотых", еще более 20 – "трехсотых".

Хочу вам показать, что осталось от наших врагов, от этих людей, которые вероятнее всего не верят в Бога, поэтому даже в эти святые дни пришли на наши земли с оружием,

– прокомментировал ситуацию военный.

Справка. Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен якобы с 12:00 6 января и на протяжении всего Рождества.

Впрочем, украинская сторона резко отреагировала на лживые заявления России. Так, советник ОП Михаил Подоляк отметил, что в Украине начнется "временное перемирие" только после того, как Россия покинет оккупированные территории