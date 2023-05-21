ВСУ взяли Бахмут в полуокружение: защитники удерживают несколько зданий в городе

Российские оккупанты в очередной раз похвастались "взятием" Бахмута. В то же время в Минобороны Украины опровергли вражеские фейки. Герои ВСУ по состоянию на 21 мая взяли Бахмут в полуокружение. Врагу наносят масштабные потери.

Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины – рассказала, что российским оккупантам не удалось окружить Бахмут. Враг потерял часть господствующих высот вокруг несокрушимого украинского города.

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То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу пребывание в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться,

– подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что ВСУ сохраняют контроль над:

промышленными и инфраструктурными объектами;

частным сектором в районе "Самолет".

Что говорят в ВСУ

Сергей Череватый рассказал, что Владимир Зеленский, заявляя, что от Бахмута почти ничего не осталось, был прав. Город фактически стерли с лица земли. Тяжелые бои продолжаются.

Украинские герои держат фортификационные строения и несколько помещений юго-западной части города. Ситуация – очень тяжелая.