На Северодонецком направлении ВСУ отразили вражеский штурм, на Бахмутском оккупанты отошли

Ситуация на Донбассе остается крайне сложной, кафиры не оставляют попыток захватить полностью Луганскую и Донецкую области. Самые ожесточенные бои ведутся за город Северодонецк.

Бой за Северодонецк

В ведомстве отметили, что россияне продолжают обстреливать украинских защитников на Северодонецком направлении. Огонь ведут из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отбили штурмовые атаки россиян в Северодонецке, возле Богородичного и Тошковки, - Генштаб

Также подразделения российских кафиров проводят штурм, чтобы взять под полный контроль город Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.

На Бахмутском направлении россияне обстреливали украинские войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направления Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. После этого кафиры были вынуждены отступить.