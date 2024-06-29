На шахте во Львовской области обвалился грунт: назвали имена погибших горняков
Источник:ГП "Львовуголь"
Во Львовской области на шахте на глубине более 500 метров обвалился грунт. К сожалению, там погибли горняки.
Государственное предприятие "Львовуголь" рассказало, что трагедия произошла в 13:20 29 июня на шахте "Возрождение". Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что грунт в шахте обвалился в Червоноградском районе.
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Что известно о погибших шахтерах
На соединении 174 монтажной камеры со 174 конвейерным штреком пласта "Сокальский", под действием горного давления произошло обрушение пород кровли. В результате этого были смертельно травмированы горняки Андрей Кончук и Владимир Макогон,
– рассказали в "Львовугле".
Там уточнили, что по состоянию на вечер 29 июня там работает Львовско-Волынский военизированный горноспасательный отряд.
В компании заявили, что глубоко скорбят по поводу трагической гибели горняков администрация и коллектив "Львовуголь", Львовская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности Украины и региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда.
В "Львовуголь" заявили, что в шахте погибли:
- Андрей Владимирович Кончук родился 09 августа 1986 года рождения. Он работал машинистом горных выемочных машин, бригадиром ГОЗ участка по добыче угля.
У 37-летнего мужчины остались жена Соломия, сыновья Артем 2013 года рождения и Матвей 2015 года.
На шахте "Возрождение" работал 2 года 11 месяцев, до того – на шахте "Великомостовская".
- Владимир Юрьевич Макогон родился 25 июля 1987 года рождения – исполняющий обязанности мастера горного участка по добыче угля.
На шахте "Возрождение" работал 6 лет и 2 месяца.
У него остались жена Мария, сын Демьян 2014 года рождения и дочь Виктория 2019 года рождения, родные и близкие.
На шахте погиб Владимир Макогин / Фото "Львовуголь"
В шахте погиб Андрей Кончук / Фото "Львовуголь"