На щите: в Украину вернули тела 252 погибшего военнослужащего

Украина продолжает возвращать своих павших защитников. По результатам репатриационных мероприятий 22 октября в Украину вернули тела еще 252 погибшего.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о репатриационных мероприятиях

Тела, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Следователи и эксперты проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось осуществить по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Выражаем искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий,

– добавили в Координационном штабе.

Там также выразили отдельную благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организует передачу тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, осуществляющим общую координацию.

Напомним, что более месяца назад, 17 сентября, в Украину вернули 252 тела, а 13 августа – тела еще 261 погибшего.