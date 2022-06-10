На смертные приговоры иностранцам-защитникам Украины отреагировали в ООН

Недавно мир всколыхнула новость о том, что оккупационные власти Донбасса приговорили к смертной казни троих иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины. В ООН отреагировали на действия россиян.

Управление ООН по правам человека "озабочено" тем, что так называемый "суд" квазиреспублики "ДНР" вынес смертный приговор трем военнослужащим.

Оккупационная администрация на Донбассе приговорила иностранцев, воевавших за Украину, к смертной казни

Пресссекретарь ООН Равин Шамдасани отметила, что такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению.

С 2015 года мы наблюдаем, что так называемая судебная система в этих самопровозглашенных республиках не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, таких как публичные слушания, независимость, беспристрастность судов и право не быть принужденным к предоставлению показаний,

– заметила она.

МИД Британии и Украины обсудили судилище над воинами

Самопровозглашенный "суд" так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранцев, которые воевали на стороне Украины: двух граждан Британии (Эйдена Аслина и Шона Пиннера), а также гражданина Марокко (Саадуна Брагима). Смертная казнь в квазиреспублике выполняется с помощью расстрела.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор. Они обсудили смертные приговоры, вынесенные Эйдену Аслину, Шону Пиннеру и Брахиму Сааудуну и совместные усилия по их увольнению.

Ранее спикер премьер-министра Бориса Джонсона сказал, что Лондон будет сотрудничать с украинскими властями, чтобы уволить британцев, которые служили в ВСУ.

Реакции других мировых лидеров:

Глава МИД Британии Лиз Трасс осудила действия кафиров. Она подчеркнула, что приговор так называемого "суда" по квазиреспублике не имеет законной силы.

Официальный представитель Бориса Джонсона заявил, что премьер-министр в шоке от смертных приговоров и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы достичь освобождения бойцов Интернационального легиона.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заверил, что украинские власти будут прилагать все усилия, чтобы освободить бойцов, которых проговорили до смертной казни.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич тоже осудила действия врага. Она подчеркнула, что смертная казнь несовместима с человеческим достоинством.

Также на судилище отреагировали и в США и Канаде.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил российских захватчиков, вынесших смертный приговор, с террористами ИГИЛ .

Правозащитная организация Amnesty Internationa l отмечает , что это является очередным нарушением Женевской конвенции со стороны России. При этом признали, что это может быть своеобразным политическим инструментом для Кремля.

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